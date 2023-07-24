المجاميع الفلكية اختفت.. اعرف موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، الموعد المتوقع لظهور نتيجة الثانوية العامة وأهم مؤشرات نسب النجاح.

وقال رفعت فياض في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "،" وزير التعليم أكد أن النسبة العامة للنجاح في الثانوية العامة لن تقل عن العام الماضي والعام الماضي اقتربت من 75 % ، ومن المتوقع أن تصل لـ 76% هذا العام ".

وأضاف رفعت فياض:" المجاميع الفلكية التي كنا نراها في الثانوية العامة انتهت خاصة بعد تطبيق نظام الامتحانات بالاختيار بين متعدد والتصحيح الإلكتروني ".

وتابع رفعت فياض:" المجاميع الفلكية كانت تعطي إيهاما كاذبا للطالب على انه عبقري، والنظام الجديد للامتحانات عالج هذه الإشكالية".

وأكمل رفعت فياض:" من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة آخر شهر يوليو الحالي وبحد اقصى 1 أغسطس ".