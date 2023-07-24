الزمالك يخوض مرانه الأول بالسعودية على ملعب نادي عكاظ

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى تدريباته اليوم الاثنين على ملعب نادي عكاظ القريب من فندق إقامة الأبيض في السعودية استعدادا للبطولة العربية.

وتجمع اللاعبون فى الثامنة صباحا فى بهو الفندق بعدها توجه الفريق في تمام الثامنه والربع إلى ملعب التدريب بصحبة إحدى سيارات الشرطة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصرالسعودي يوم 3 أغسطس.