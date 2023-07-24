عدالة اجتماعية وتعليم ومشروعات كبرى.. مكاسب ثورة 23 يوليو| تفاصيل

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول مكاسب ثورة 23 يوليو، وذكر التقرير أن من ضمن المكاسب عدالة اجتماعية وتعليم ومشروعات كبرى، وإقامة أول جمهورية في التاريخ المصري بعد إلغاء الملكية.



وأضاف التقرير أن الثورة قضت على الإقطاع وأعادت توزيع الأراضي على الفلاحين، وكانت سببا فى بناء السد العالي، وأممت قناة السويس، كما تم توقيع اتفاقية الجلاء بعد 74 عاما من الاحتلال.



ولفت التقرير إلى أنه من المكاسب أيضا أن مصر قادت حركات التحرر ضد الاستعمار فى أفريقيا، وألهمت الحركات الثورية حول العالم، وأقرت مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالى، وألغت الفوارق بين الطبقات بين المصريين، وساهمت فى بناء جيش وطنى قوى.