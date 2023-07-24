زيلينسكي يشن هجوما عنيفا علي الاتحاد الأوروبي .. اعرف السبب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن تمديد الحظر المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية برا إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر سيكون “غير مقبول”.

قال زيلينسكي، عبر “تليجرام”، “موقفنا واضح: منع الصادرات برا بعد 15 سبتمبر، عندما تنتهي القيود ذات الصلة، أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيكي، إن بولندا ستحظر من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمددها المفوضية الأوروبية.

وقال مورافيكي، بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الدول المجاورة لأوكرانيا، “في أقل من شهرين، في 15 سبتمبر، من الضروري فتح الحدود أمام الحبوب من أوكرانيا مرة أخرى وفقا لقرار المفوضية الأوروبية”.

وأضاف: “إما أن توافق المفوضية الأوروبية على وضع لائحة عامة من شأنها تمديد هذا الحظر، أو سنفعل ذلك بأنفسنا. سنكون حازمين وسنكون حاسمين وسندافع بالتأكيد عن مزارع بولندي”.