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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الرئيس الجزائري يعزي أهالي ضحايا حرائق الغابات من المدنيين والعسكريين

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

قدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعازيه اليوم الاثنين، في ضحايا حرائق الغابات التي ضربت البلاد، وتسببت في مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين.

وقال "تبون" في بيان نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية، "بقلب يعتصر ألما وحزنا راضٍ بقضاء الله وقدره تلقيت بعميق الأسى والحزن وبالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين وأفراد من صفوف الجيش الوطني الشعبي جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن".

وأضاف الرئيس الجزائري "أشاطر أسر الضحايا والمصابين مشاعر الحزن والألم أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يتقبلهم مع الشهداء والصدّيقين وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ويلهمنا جميعا جميل الصبر وحسن العزاء"، وأعرب الرئيس تبون عن تعازيه لأسر الضحايا مؤكدا تضامن الدولة المطلق في هذه الظروف العصيبة.

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يذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية أعلنت اليوم الاثنين مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين بسبب حرائق الغابات التي امتدت إلى 15 ولاية، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الجزائرية عن مصرع 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين جراء الحرائق التي ضربت الغابات في ولاية بجاية.

حرائق الغابات الرئيس الجزائرى تبون الجزائر

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