تنسيق الكليات 2023.. جامعة حلوان: اختبارات القدرات تسير دون أي مشاكل.. نكشف قواعد وشروط النجاح بـ التربية الفنية والموسيقية والفنون الجميلة

تنسيق الكليات 2023..

جامعة حلوان: اختبارات القدرات تسير دون أي مشاكل

تربية فنية الزمالك تكشف قواعد الاختبارات لطلاب الثانوية العامة

تربية موسيقية الزمالك: اختبار القدرات مهاري وإبداعي

فنون جميلة الزمالك: اختبارات القدرات تنقسم إلي فنون وعمارة

تتابع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي تسجيل طلاب الثانوية العامة الراغبين بأداء اختبارات القدرات بالكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وفقا للجدول الزمني لمكتب تنسيق القبولبالجامعات والمعاهد 2023، ومن المقرر أن يستمر التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمي أنه يتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات و المعاهد المصرية على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg .

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد أن اختبارات القدرات ٢٠٢٣ لطلاب الثانوية العامة تسير داخل كليات الجامعة دون وجود مشاكل أو شكاوي ، و نوه أنه بالنسبة للاختبارات أنها سهلة للغاية ولا يوجد بها تعقيدات، و أنها تقيس مهارات الطلاب الإبداعية و المهارية.

و كشفت إدارة جامعة حلوان انه يلزم للنجاح باختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة بكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز الاختبارات أن يحصل الطالب على أكثر من 60% من درجة الاختبار.

وكشفت الدكتور أميمة يحي وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك أن اختبارات القدرات 2023 بكلية الفنون الجميلة تنقسم إلى تخصصين مختلفين تخصص الفنون، و تخصص العمارة و يشمل كل تخصص منهم سؤالين باختبار القدرات حيث يتضمن تخصص الفنون اختبار رسم واختبار تصميم و يشمل تخصص العمارة اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار .

وقد كشفت إدارة كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك اختبار قدرات كلية التربية الفنية يشمل اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف.

وعلى الطالب إحضار الأدوات التالية للاختبار : أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، الوان خشبية، أدوات هندسية.

و كشفت إدارة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك التفاصيل الخاصة بالاختبار للطلاب الراغبين بالتقدم إليها حيث يشمل اختبار مقابلة شخصية (الاختبار المهاري) ومجموعة الكلي 100 درجة و ينقسم إلى الغناء الحر والنطق الصحيح من 20 درجة، والجانب اللحني من 50 درجة، والجانب الإيقاعي من 30 درجة ، كما يشمل زمن اختبار الطالب الواحد في المقابلة الشخصية الخاصة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان 15 دقيقة تقريبًا.

ويتطلب التقدم لاختبارات القدرات ٢٠٢٣ مجموعة من الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبار وهي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه، عدد ٢ صورة شخصية.

الكليات التي يشترط الالتحاق بها اختبارات قدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣

وتشمل قائمة الكليات التي تجري اختبارات قدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الاتي : " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.