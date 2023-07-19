تنسيق الجامعات 2023.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل تسجيل الرغبات

وجهت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عدة نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة مع انتظار تنسيق الجامعات 2023 وتسجيل رغباتهم.



وقالت الدكتورة سامية خضر، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد"، إن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، ومرحلة لم يتوقف الزمن أمامها، ويجب تحديد أكثر من هدف خلال مرحلة التنسيق والتركيز بشكل كامل نحو المستقبل واختيار المناسب لمستوى الطالب، منوهة إلى أنه يجب على جميع الطلاب وضع مثل أعلى دائما أمامهم.



وأضافت: "يجب على طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية، تنسيق الجامعات 2023 ، التفكير في المستقبل ووضع هدفين وليس هدفا واحدا".



وأكدت أستاذة علم الاجتماع، أن الطلاب يقدرون على اختراق كل الصعاب ويجب في هذا التوقيت التفكير جيدا طوال الوقت، منوهة إلى أن دور الآباء في هذا الوقت الراهن ضروري للغاية لمساندة أبنائهم وتخطي هذه المرحلة وتقبل الوضع.



وأوضحت ، أن دور الآباء في هذا الوقت الراهن ضروري للغاية لمساندة أبنائهم وتخطي هذه المرحلة وتقبل الوضع لكي ينجحوا في المرحلة المقبلة وهي المرحلة الجامعية، مشيرة إلى أنه توجد أمثلة كثيرة وعلماء لم يحالفهم الحظ في المرحلة الثانوية.