تكريم الطلاب المشاركين بالدورة التدريبية عن "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية" بجامعة عين شمس

نظم مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالتعاون مع وحدة التضامن بجامعة عين شمس ، وكلية البنات ، دورة تدريبية مجانية ضمن مبادرة الطالب المنتج بعنوان " إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية " ، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعى. وتعتبر الدورة التدريبية أولى الدورات الموجهة لتنمية قدرات رواد الأعمال فى المجالات المالية والإدارية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات.

وبتنسيق الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة عادل وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة ، واشراف ادارى إبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رحّبت أ.د غادة فاروق بالطلاب المشاركين بالدورة التدريبية وأعربت عن سعادتها وفخرها بهم وأنهم جيل المستقبل محفزة الجميع على الابتكار والإبداع وضرورة تقديم أفكارهم ، موضحة أنه قد يكون لدينا أفكار عديدة ولكن غير صالحة للتنفيذ، لذلك سوف ينظم برنامج خاص بالأفكار يقدمه استشارى متخصص يساعد الطلاب المنتجين على اختيار أفضل فكرة للتنفيذ وكيفية التنفيذ ووضع خطط ودراسات بنائة لتحقيق أفضل النتائج متمنيه لهم التوفيق والسداد .

من الجدير بالذكر أنه شارك بالدورة ٢٤ طالبا من كليات ( التجارة والحقوق والعلوم وبنات والألسن وتربية نوعية والعلوم ) بجامعة عين شمس ، كذلك مشاركة طلاب من ذوى الهمم ( الصم والبكم ) وتقديم سبل التواصل لهم لمساعدتهم وتوفير خدمات متميزة لهم من متخصصين فى لغة الإشارة لمساعدتهم ودعم أفكارهم ومشروعاتهم على النحو الذى يوفر لهم خطوات ثابتة ناجحة.

وشارك بالدورة فريق عمل وحدة التضامن الاجتماعى ريهام محمد عبد الرحمن منسق وحدة التضامن الاجتماعي وصلاح عبد الرؤوف الجمل مسئول الأنشطة التوعوية بوحدة التضامن الإجتماعي وآية الله محمد عبد الونيس مسئول الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بوحدة التضامن الاجتماعي ونرمین کمیل زکی مترجم لغة الإشارة.



الجدير بالذكر أن البرنامج استمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١٧ و١٨ من الشهر الجارى وهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين طلاب المبادرة من إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع وفهم أطوار حياة المشروع وأهدافه و معرفة مراحل إعداد دراسة الجدوى والعلاقات المتباينة بين مراحل دراسة الجدوى، كذلك التمكن من تحليل المناخ الاستثماري ودراسة الصلاحية القانونية للمشروع ثم الدراسة التسويقية للمشروع ثم الدراسة الفنية والهندسية ثم دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع ومعايير الربحية التجارية والمفاضلة بين المشروعات.

وفى ختام الدورة كّرمت أ.د غادة فاروق الطلاب بتقديم الشهادات التقديرية لهم وتشجيعهم للحصول على المنحة المالية المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي لأفضل ١٠ متقدمين بالدورات التدريبية، وحثهم على المشاركة فى الدورات التدريبية القادمة لإمكانية تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق الهدف المرجو.