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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيارة وفد طلاب جامعة عين شمس للمتحف الحربي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بقيادة اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وبالتعاون  مع جامعة عين شمس تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس الجامعة وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و أشراف العقيد  ا.ح أحمد فهمي  مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس، وحضور الاستاذ عمرو عصام المنسق العام لادارة التربية العسكريه بالجامعة زيارة الطلاب للمتحف  الحربي .. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمد جسور التواصل مع طلاب الجامعات المصرية ورفع روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وحرصاً من جامعة عين شمس على رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة.

وتأتي الزيارة انطلاقاً من تعزيز روح التعاون المشترك وتأكيداً لأهمية الإرث العسكري المصري

حيث زار وفد من طلاب الجامعة المتحف الحربي  بهدف الاطلاع على المعروضات العسكرية التي تجسد البطولات والاحداث الوطنية في الدولة. واطلع الوفد خلال الزيارة على مختلف أقسام المتحف واستمعوا إلى شرح مفصل عن نشأة النظام العسكري ومراحل تطوره من خلال الوثائق والمخطوطات القديمة التي تبرز الاحداث العسكرية التاريخية التي واجهتها الدولة قديما، والقطع والمقتنيات الاثرية واهم الشخصيات التاريخية العسكرية، اضافة إلى الاسلحة والسيوف والدروع والرماح والحراب، إلى جانب الاجهزة اللاسلكية والملابس العسكرية، وصور تاريخية تبرز الآليات والسيارات الحربية القديمة وغيرها من الادوات والمقتنيات الحربية  القديمة.

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ومن الجدير بالذكر تم انشاء المتحف الحربي القومي عام 1937 بمبنى وزارة الدفاع القديم بشارع الفلكى ثم انتقل إلى مبنى مؤقت بجاردن سيتى عام 1938 إلى أن تم نقله مرة أخرى بقصر الحرم بقلعة صلاح الدين الأيوبي وافتتح رسمياً فى نوفمبر 1949 وأعيد تجديده وافتتاحه فى عام 1982.
تم تطوير المتحف عدة مرات بعد ذلك وافتتاحه حتي عام 2011 حين تم البدء في مشروع تطويره وترميمه ليصبح مزارا جديدا يضاف الى مزارات قلعة صلاح الدين الأيوبي.
 

وفي ختام الزيارة تقدم طلاب الجامعة بجزيل الشكر والتقدير على الجهود المبذولة في تطوير المتحف الحربي المتميز الذي يقوم بعرض التاريخ العسكري  وتراثه، ما يساهم في تعميق الانتماء والولاء والهوية الوطنية للوطن.

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