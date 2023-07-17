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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

استاذ مناهج: الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في تطوير الكوادر البشرية المدربة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن هناك توجه لإنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية.

وتابع أستاذ المناهج، أن الدولة وفرت لطلاب الدبلومات عدد كبير من الجامعات التكنولوجية التي تتمتع بمهارات وخبرات عالية في المجالات التكنولوجية والإبداعية، مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف ذات مستوى عالي ورواتب مجزية في سوق العمل.

وأوضح استاذ المناهج ، أن هذه النوعية من الجامعات تتطلب موارد كبيرة وتخطيط وتنظيم دقيق لتحقيق أهدافها، ولذلك يحظى بدعم رئاسي وتعليمي ومجتمعي كاف لتحقيق النجاح والتميز، موضحًا أن ما يتم من إنشاءات جديدة في تطوير التعليم الجامعي حلم لولا قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعليم في تنمية الجمهورية الجديدة لما تحقق أي إنجاز، في ظل اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا وتوغل الشبكة العنكبوتية فى الحياة العامة.

وأشار، إلى أن الجامعات التكنولوجية تساعد على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، إذ تقدم لهم فرصًا للتدريب العملي وتطوير مهاراتهم في المجالات التقنية المختلفة، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ورواتب أعلى، وبالتالي، فإن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في تطوير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأوضح أستاذ المناهج،  أن التعليم الفني في مصر اختلف كثيرا  فأصبح هو المستقبل للطلاب، مضيفا  أن الدولة تسعى إلى توفير فرص تدريبية للطلاب والمصانع وإتاحة فرص عمل للقضاء على نسبة البطالة و إتاحة الفرصة للمتفوقين للالتحاق بالكليات التكنولوجية.

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يذكر أن عدد خريجي بعض الكليات النظرية يفوق أعداد خريجي التعليم الفني، وهذا الوضع يعد إهدار للقوى البشرية ويزيد حجم البطالة.

جامعة عين شمس الجامعات التكنولوجية المجالات التكنولوجية والإبداعية الرئيس عبد الفتاح السيسي ب السيسي

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