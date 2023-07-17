جامعة عين شمس تحتفل بإنجازاتها بـ فيلم وثائقي عن مسيرتها

كرّم مجلس كلية طب الأسنان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أهداهم الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية ورئيس المجلس دروع التكريم تقديراً وعرفاناً بدورهم في قيادة وإدارة الجامعة طوال الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الكلية من الوكلاء أ.د.رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د.كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و أ.د أشرف أبو خلف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و السادة رؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكلية .

وفي كلمته ثمّن الدكتور. محمد ضياء زين العابدين جهود رئيس الجامعة النواب طوال فترة قيادتهم وإدارتهم للجامعة ، مؤكداً أن الإيمان بما نعمل والاجتهاد لتنفيذه على أكمل وجه كانت من أبرز الأسس التي أرساها أ.د. محمود المتيني منذ توليه رئاسة الجامعة، وأشاد بما شهدته الجامعة بكلياتها المختلفة وكذلك المستشفيات الجامعية من تطورات على مستوى الخدمة التعليمية و الصحية و البنية التحتية و المظهر الخارجي.

وتم عرض فيلماً يوثق أبرز الإنجازات التي شهدتها الجامعة وكلياتها طوال فترة تولي أ.د. محمود المتيني رئاسة جامعة عين شمس.

، ومن جانبه أشاد الدكتور محمود المتيني بجهود كلية طب الأسنان و قياداتها وتحملهم للمسؤولية، ومشاركتهم الفعّالة في كل مراحل التطوير ومواكبة خطط التنمية داخل الجامعة.

كما هنأ مجلس كلية طب الأسنان باقتراب حصول الكلية على الاعتماد الدولي.

وحول ما تم من إنجازات طوال سنوات رئاسته للجامعة ،أكد أ.د. محمود المتيني أن ما تم إنجازه جاء نابعاً من قناعته بأن جامعة عين شمس تستحق منا كل جهد ،لافتا أنه كان حريصاً على عدم الاستسلام للمعوقات و الروتين وألا تكون مانعاً من تنفيذ خطط التطوير .

و أشاد بجهود عميد الكلية الدكتور. محمد ضياء زين العابدين و من سبقوه في التطوير المستمر لكلية طب الأسنان ، حيث تم إعادة صياغة المناهج بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ال ١٧ التي أرستها الأمم المتحدة، فضلا عن إعادة هيكلة الدراسات العليا و تحفيز البحث العلمي والنشر الدولي.

كما نبه لضرورة استمرار حرص كلية طب الأسنان على حصد مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.

و أضاف أن فلسفة إشراك الجميع والعمل بروح الفريق والحرص على تنفيذ الخطط الموضوعة مع الاعتماد على تطبيق فكر الأولويات جاء بنتائج مثمرة انعكست على الصالح العام.

هذا وقد شهد مجلس كلية طب الأسنان تكريم أ.د. أشرف أبو خلف وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا و البحوث لبلوغ سيادته السن القانونية.