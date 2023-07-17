خبير : الجامعات التكنولوجية فى مصر مستقبل يقود التنمية بالدولة

شهدت مصر اهتماما كبيرا بقطاع التعليم التكنولوجي، حيث يُعد أحد المسارات المهمة في التعليم الجامعي، في ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للتعليم العالي بإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، والتي هي مُجهزة للمعايير العالمية، وذلك يدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتقديم نظرة مختلفة للمجتمع نحو هذا المسار التعليمى الهام.

طالب الدكتورمجدي حمزة الخبير التربوي ، بضرورة تغيير الصورة الذهنية للدبلومات الفنية للمجتمع حول الأفكار الخاطئة عن التعليم الفني قائلا الدبلومات الفنية هي المستقبل.



وأكد الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن الحكومة تولي اهتمام بالغ خلال الفترة القليلة الماضية إلى تطوير التعليم الفني من خلال إقامة مدارس تكنولوجية حديثة بالإضافة الي تطوير التعليم الفني الصناعي بمختلف مجالاته.

وأوضح الخبير التربوي ، أن التعليم الفني في مصر اختلف كثيرا فأصبح هو المستقبل للطلاب مضيفا أن الدولة تسعى إلى توفير فرص تدريبية للطلاب والمصانع وإتاحة فرص عمل للقضاء على نسبة البطالة و إتاحة الفرصة للمتفوقين للالتحاق بالكليات التكنولوجية.

وأكد على زيادة الإقبال على الجامعات التكنولوجية ، حيث تسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة ، لافتًا إلى أن أعداد الجامعات التكنولوجية الموجودة الآن في مصر تبلغ 3 جامعات تكنولوجية، لافتًا إلى أنه سينضم 7 جامعات خلال الفترة القادمة ليصل إجمالي الجامعات إلى 10 جامعات.

وأشار حمزة الي ، أن السوشيال ميديا والاعلام سبب من أسباب عدم الالتفات الي الدبلومات الفنية مناشدا وسائل الاعلام المختلفة الانتباه الي التطوير الهائل بالدبلومات الفنية ومتابعة كافة التطوير بشكل دقيق يجذب الطلاب إلى التعليم الفني وحثهم على أهميته بالنسبة للمجتمع.