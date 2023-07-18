تربية نوعية عين شمس تكرم محمود المتيني لجهوده الداعمة للكلية والجامعة

كرمت كلية التربية النوعيه بجامعة عين شمس ، الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة تقديرا لدعمه الدائم للجامعة والكلية علي مدار الأعوام السابقة ، فى احتفالية نظمتها الكلية برعاية د. أسامة السيد عميد الكلية ، وحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

وفي كلمته تقدم د. محمود المتينى بالشكر لكلية التربية النوعية، وقياداتها علي هذا التكريم ، كما هنأ إدارة الكلية بمناسبة حصول أكثر من برنامج بالكلية على الإعتماد البرامجي .







وتطرق إلى الرؤية التطويرية لكلية التربية النوعية بالجامعة، والتى سيصبح لها مكانة فى الموقع الجديد لجامعة عين شمس الأهلية بداخل العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث بدأ بالفعل الحفر على مساحة ١٩٢ فدان ، لتصبح الجامعة رقم ١٢ بجانب ١١ جامعة حكوميه أخرى لهم ظهير جامعات أهلية .

كما قدم د. محمود المتيني ، نبذة عن تاريخ قصر ومسرح طلعت باشا حرب والذى يرجع تاريخ بناءه إلى مطلع القرن العشرين وبالتحديد عام 1920م، وطالب سيادته بضرورة عمل توثيق للمسرح أسوة بقصر الزعفران.



في كلمته رحب د. أسامة السيد بالحضور ، وأكد أن هذا اليوم هو يوم عرفان و تقدير لعطاء الاستاذ الدكتور محمود المتيني غير المنقطع وجهوده المتميزة ، حيث انه بذل الكثير من الجهد لدعم ورفع شأن الجامعة والكلية ، وأن الدور الكبير الذي تقوم به الكلية في كافة المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية جاء نتاج العمل الدؤوب كفريق عمل واحد معربا عن سعادته بالعمل مع رئاسة الجامعة الحاليه طوال سنوات عديدة، تكللت بالنجاح الذي يشهد له الجميع.

يذكر أن الحفل قام من خلال أوركسترا تربية نوعية بقيادة المايسترو ياسر فاروق الاستاذ بقسم التربية الموسيقية بتقديم عدد من اغانى التراث العربي والفقرات الموسيقية المتنوعة، كما تم افتتاح لوحة جدارية تضم أشكال فنية متنوعة ، قام بها طلاب قسم التربية الفنية تحت إشراف د. سالي شبل استاذ بقسم التربية الفنية ود. منال سرحان بالقسم .