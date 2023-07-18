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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 -2024

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023 .. شهد محرك البحث الشهير جوجل ، بحثاً مكثفا خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد تنسيق الجامعات 2023 وذلك بسبب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 ومع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ويعد تنسيق الجامعات 2023 الخطوة الأهم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2023 .

موعد تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 ، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

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تكريم الطلاب المشاركين بالدورة التدريبية عن "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية" بجامعة عين شمس

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تربية نوعية عين شمس تكرم محمود المتيني لجهوده الداعمة للكلية والجامعة

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مجلس حقوق عين شمس يكرم المستشار أحمد سعد الدين

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أخبار التعليم.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

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أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة

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زيارة وفد طلاب جامعة عين شمس للمتحف الحربي

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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023| بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

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استاذ مناهج: الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في تطوير الكوادر البشرية المدربة

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خبير : الجامعات التكنولوجية فى مصر مستقبل يقود التنمية بالدولة

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جامعة عين شمس تحتفل بإنجازاتها بـ فيلم وثائقي عن مسيرتها

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023


وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .

 

الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني في تنسيق الكليات 2023
 

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

 

كليات جديدة تواكب سوق العمل مباشرة:

1-  كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتى بنى سويف والزقازيق.

2-  كلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفر الشيخ.

3-  كلية الذكاء الاصطناعى بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب.

4-  قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية توفر العديد من فرص العمل فى مراكز التأهيل والإصابات.

5- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.

6-  معهد النباتات الطبية والعطرية فى جامعة بنى سويف يؤهل للعمل فى تركيبات الأدوية.

7-  معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.

8-  قسم الإعلام الأفريقى بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

9-  برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة.

10-  كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.

11- برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بآداب القاهرة "ساعات معتمدة"

12-  برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب القاهرة.

13- تخصص الميكاترونيكس بهندسة القاهرة "ساعات معتمدة"

14- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

15- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.

16-   الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

17-  كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان.

18-  كلية التعليم الصناعى.

19- برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة "ساعات معتمدة بمصروفات"

20- معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف.

21- معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة.

22- كلية رياض الأطفال.

23-  معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.

24- المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.

25- كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

26- كليات ومعاهد التمريض المختلفة لأن سوق الطب المصرى يواجه نقصا شديدا فى التمريض المؤهل.

27- مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

28- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

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