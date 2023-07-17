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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ،  أيام قليلة وتعلن نتجية الثانوية العامة 2023 ويبدأ تنسيق الجامعات 2023.

وكان قد انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

يمكن معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــا .

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2023  وهي موقع التنسيق الإلكتروني والتي يمكن من خلاله معرفة تنسيق الجامعات من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

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زيارة وفد طلاب جامعة عين شمس للمتحف الحربي

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تنسيق الجامعات 2023 .. موعد التقديم المبكر بكلية الحاسبات والمعلومات لطلاب الشعبتين

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أخبار التعليم ..لطلاب الثانوية العامة.. اعرف إزاي تجيب درجة النجاح في اختبارات القدرات 2023.. بدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بآداب عين شمس

الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني في تنسيق الكليات 2023

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023


وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة نتيجة الثانوية العامة 2023 مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون نتيجة الثانوية العامة 2023  جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .

 

تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم ليكشفون أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 : 

 

1- كلية الذكاء الاصطناعي بمختلف برامجها 

2- كلية الحاسبات والمعلومات وخاصة البرامج الجديدة مثل هندسة البرمجيات  تقنية المعلومات الحيوية 
 حوسبة الروبوتات 

3- الطب

4- الهندسة برامج الجديدة 

5- كليات العلوم بتخصصاتها الجديدة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب. وإدارة البيئة والرصد البيئي. وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

6-  كليات التجارة 

7- الحقوق 

8-النانو تكنولوجي 

9- طب الأسنان 

10- الزراعة ويرجع ذلك بسبب اتساع الرقعة الخضراء بمصر 

نتجية الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2023 الجامعات 2023 طلاب شعبة علمي علوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة 2023 مطابقة نتيجة الثانوية العامة 2023

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