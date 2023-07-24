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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البوستر الرسمي لفيلم "ع الزيرو" استعدادا لعرضه 2 أغسطس

ع الزيرو
ع الزيرو

طرحت شركة العدل جروب، البوستر الرسمي لفيلم "ع الزيرو" استعدادًا لعرضه يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس بدور العرض السينمائية.

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

عرض فيلم ع الزيرو

 

كانت قد أصدرت "العدل جروب" بيانا  بشأن موعد عرض فيلم" ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.
 

جاء البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو)  ، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت سوف يتم الإعلان عنه إن شاء الله.".

أبطال فيلم ع الزيرو 

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

محمد رمضان نيللي كريم ع الزيرو فيلم ع الزيرو عرض فيلم ع الزيرو

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