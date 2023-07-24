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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي أسرة مصطفى عسل بطل العالم في الإسكواش

صدى البلد

التقي عصر اليوم الاثنين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمحمود عسل والد وأيضا والدة لاعب المنتخب  المصري  للإسكواش مصطفي عسل وبحضور الكابتن أمير وجيه بطل العالم مدربا ولاعبا.

 

حيث استعرض والد اللاعب البرامج والخطط الفنية التي يسعي في تنفيذها تنسيقا مع منظمة " PSA  " والأجهزة المعاونة للاعب والتي تستهدف في الإساس تحسين وتطوير أداء عسل وعدم تكرار الأخطاء الفنية التي  قد تعرضه لعقوبات مما يوثر علي مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية.

 

حيث هنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب وأسرته علي الإنجاز الأخير الذي حققه اللاعب بحصوله علي بطولة العظماء الثامنة CIB  والتي أعادت عسل إلي الواجهة مرة أخري بعد فترة توقف وأثني صبحي  علي تحسن أداء اللاعب  الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب (  المعد النفسي والبدني والفني للاعب ) خلال الشهور السابقة.

 

حيث أكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل لعسل وكافة أبطال اللعبة للحفاظ علي الريادة المصرية العالمية للعبة الاسكواش، وأن الدولة تعي تماما حجم التحديات التي يتعرض لها الأبطال الرياضيون للحفاظ علي ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية بلعبة الاسكواش.

 

كما تواصل  وزير الشباب والرياضة مع الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش في حضور أسرة اللاعب، مؤكدا أن جميع عناصر اللعبة ومؤسسات الدولة تدعم أبطالها علي كافة المستويات وبما يساهم في تحقيق أفضل الإنجازات العالمية، حيث أكد الكابتن كريم درويش بأن مساعدة الأبطال المصريين واجب وطني بفضل ما قدمته الدولة المصرية له من دعم علي مدار تاريخه في اللعبة ودعم وزير الشباب والرياضة علي المستوي الشخصي له في الاتحاد الدولي للعبة.

 
كما ثمن وزير الرياضة دور الاتحاد المصري للاسكواش فى دعمه للاعبيه وأبطاله والارتقاء بمستوياتهم، مؤكدا دعم وزارة الشباب والرياضة لكافة بطولاته الدائمة  والتى ينظمها ال (PSA) بمصر مشددا على تقديره ودعم ال(PSA)  لأبنائنا من اللاعبين المصريين المحترفين.

 

حضر اللقاء الدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة،  والدكتور أحمد جمعه معاون الوزير.

 

على الجانب الآخر  تقدم وزير الرياضة بالتهنئة إلى الاتحاد المصري ولاعبي المنتخب المصري بعد النتائج الجيدة التى تحققت فى بطولة العالم  بملبورن بأستراليا، حيث توجت البطلة المصرية أمينة عرفي ببطولة العالم للناشئات، للعام الثاني على التوالي لتحتفظ باللقب، بينما نجحت البعثة المصرية في تحقيق 4 ميداليات أخرى في منافسات الفردي لـ الإسكواش، حيث توج محمد زكريا بالميدالية الفضية، فيما حصد سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر  بعدما حصلت كلا من  ملك خفاجي وفيروز أبو الخير أول ميداليتين بمنافسات السيدات في الإسكواش بالبطولة التى أقيمت بأستراليا.

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