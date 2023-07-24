حزب حماة الوطن يدعو الرئيس السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر.. فيديو

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد الاستقرار للدولة المصرية.

وأضاف الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حزب حماة الوطن اتخذ قرار بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وأشار: "حزب حماة الوطن يدعو الرئيس السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر"، مضيفا: "الحزب اتفق على تسخير كافة الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي".

وأوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن،: "الرئيس السيسي قاد حرب الوطن ضد الإرهاب.. الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها على مستوى العالم"، لافتا: "مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي".

واسترسل الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن،: "الحزب اتفق على دعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة".