أحزاب سياسية تعلن دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.. حماة الوطن: نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم.. والمصريين الأحرار: إنجازاته في 10 سنوات تتحدث عن نفسها

الاحزاب السياسية عن دعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية:

المصريين الأحرار:

إنجازات الرئيس السيسى أنقذت البلاد من الانهيار

حزب حماة الوطن:

منذ تولى الرئيس الرئاسة ومصر تشهد تطورًا هائلًا في كافة المجالات

حزب المصريين:

الرئيس السيسي أنقذ البلاد من الدخول في نفق مظلم

أعلن عدد من الاحزاب السياسية تاييدهم التام ودعمهم اللا محدود للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن ما تحقق على أرض مصر في 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسي للدولة المصرية خير شاهد على نجاحه في إدارة البلاد، الأمر الذي يؤكد أن مصر في طريقها الصحيح للوصول إلى النهضة الحقيقية.

أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تأييده التام ودعمه اللا محدود للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي صدق فيما عاهد الشعب المصري عليه؛ كما أنه يختلف عن سابقيه، لأنه نظر إلى المستقبل بخطط واعية.

السيسي أنقذ البلاد

وعدد “أبو العطا”، فى تصريحات خاصة له، أسباب دعمه للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أنقذ البلاد من الدخول في نفق مظلم وحمى الشعب المصري من بطش وعنف الجماعة الإرهابية ومخططاتها لاختطاف الهوية المصرية ونشر الفوضى والخراب، وما تشهده مصر من إنجازات حاليًا بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس السيسي الذي أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه، وتشييد المشروعات التنموية في كافة المحافظات بلا استثناء في الصعيد وسيناء والوجه البحري والمحافظات الحدودية.

وقال رئيس حزب “المصريين”، إن ما تحقق على أرض مصر في 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسي للدولة المصرية خير شاهد على نجاحه في إدارة البلاد، الأمر الذي يؤكد أن مصر في طريقها الصحيح للوصول إلى النهضة الحقيقية، موضحًا أنه بفضل حكمة الرئيس السيسي استعادت مصر دورها إقليميًا وعربيًا وعالميًا، وعادت رائدة في المنطقة، بفضل تحركات الرئيس وسياسته الخارجية المتزنة.

وأضاف أن فترة حكم الرئيس السيسي لمصر ستكتب بحروف من نور، وستظل تاريخًا محفورًا في ذاكرة كل مصري، لأنه أنقذ مصر من الفوضى، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، مؤكدًا أن هذه الفترة كانت فاتحة ونقطة انطلاق لعصر جديد، واصفًا إياه بعصر البناء والتعمير، عصر الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة، لبناء دولة جديدة وجمهورية ثانية تستعيد بها مصر مكانتها ومجدها.

وأوضح أن الدولة استعادت هيبتها مجددًا، فتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات ونجحت الدولة في القضاء على العشوائيات وإزالة المناطق الخطرة وإحلالها بأخرى آمنة وآدمية تليق بالمواطن المصري، ووضعت القيادة السياسية مصر على طريق النهضة الزراعية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش الرقعة الزراعية، وأولت اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في القطاع الزراعي والحيواني، فضلًا عن أن القطاع الصحي شهد طفرة حقيقية وملموسة رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية، وأولت الدولة اهتمامًا خاصًا بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام على المدن القديمة ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية لم تشهده البلاد عبر تاريخها، ويكفي استعادة مصر لمكانتها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى ما شهدته البلاد من طفرة غير مسبوقة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، إلى جانب استعادة الاستقرار في كل شبر بأرض مصر بفضل تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة، وحمل الرئيس السيسي على عاتقه طموحات وآمال المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن كل المخاطر، وكذلك قراراته الجريئة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي صبت في مصلحة وطننا الغالي، وهو ما أكدته كل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي انطلق ليشيد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر، ووفرت فرص العمل ومواجهة البطالة، فضلًا عن تحركاته في كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وكان حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وتشييد آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ويصعب حصرها، ووضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى.

ولفت إلى أنه من أبرز إنجازات الرئيس السيسي خلال 10 سنوات افتتاح قناة السويس الجديدة والتي كانت خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي، فضلًا عن مشروعات الأنفاق، وتنفيذ مشروع مصر بلا عشوائيات، وإنشاء المدن الجديدة، والمدن الصناعية الجديدة، ونهضة التعليم، والطفرة الكبيرة في قطاع الكهرباء، وملف التضامن الاجتماعي الذي شهد توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، علاوة على الطفرة الكبيرة في قطاع الصحة وحملة 100 مليون صحة التي أشاد بها العالم أجمع، ونجاح مصر في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ونوه بأن الرئيس السيسي وضع قواعد الجمهورية الجديدة من خلال صياغة خارطة طريق للوصول إلى مستقبل واعد، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تقوم على بناء الإنسان وبناء المؤسسات وفق منظومة قيمية تحث على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الرئيس السيسي حرص على توطيد علاقة مصر بالدولة الخارجية من خلال الجولات والزيارات المستمرة التي يقوم بها والتي تستهدف تعزيز وترسيخ دور مصر المحوري في القارة السمراء من أجل التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات.



ودعا رئيس حزب “المصريين”، جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف والاصطفاف خلف قيادته السياسية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن إنجازات الرئيس السيسي في 10 سنوات تتحدث عن نفسها وأنقذت البلاد من الانهيار.

ومن جانبه، وجّه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ممثلي الحزب بجميع دول العالم الخارجي لاجتماع طارئ، الخميس المقبل، عبر التقنيات الإلكترونية "اون لاين"، وذلك لمناقشة الأطر العامة للحملة التمهيدية لتأييد ودعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024.

ويأتي ذلك في إطار تحركات الحزب عقب إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية وإجماع الحزب علي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب الرئاسي في الجولة الجديدة،ونشر لافتات بالمحافظات "السيسي مرشحنا" لإعلان موقف الحزب في ضوء إعلان عددا من الشخصيات اعتزامها الترشح علي منصب رئيس الجمهورية.

كما أن الحزب اتخذ خطوات تمهيدية في إعلان تأييده للمرشح الرئاسي ويضع خطة عامة للمرحلة المقبلة، ومن بينها التعاون والتنسيق مع ممثلي الحزب بدول الخارج لاتخاذ الترتيبات والتدابير لكل مرحلة وفق معطيات وطبيعة كل دولة وتواجد أبناء الجالية المصرية.

وفى السياق ذاته،عقد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، اجتماعا للمكتب التنفيذي بحضور جميع القيادات، وبمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن الدفع بمرشح أو دعم أيا من المرشحين، جاء ذلك انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية.

وقال الحزب، إن إعمالا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، واستنادا إلى الديمقراطية في اتخاذ أي قرار داخل حماة الوطن، فقد انتهى الحزب وبإجماع المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي إلى عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 ، و دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر، وتسخير كافة الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، ودعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة.

وأكد حزب حماة الوطن، أن دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح ودعمه لولاية جديدة، لم تأت من فراغ، وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كافة المستويات داخليًا وخارجيًا، لاسيما دوره البطولي مع انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو المجيدة، وحرصه على تلبية مطالب المواطنين في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار بكل ربوع الوطن.

ورأى الحزب أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم، ولاسيما على الصعيدين العربي والإفريقي، لتنطلق بعدها مسيرة الدولة في عمليات التطوير والبناء للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وتابع: منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، ومصر تشهد تطورًا هائلًا في كافة المجالات، من خلال المشروعات القومية العملاقة، في قطاعات الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، وغيرها، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري.

واستطرد: بفضل توجيهات الرئيس السيسي انطلقت العديد من المبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار ومشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن النجاح غير المسبوق في القضاء على العشوائيات، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، والتي حققت نقلة هائلة في حياة المصريين، بالإضافة لدعم جهود المجتمع المدني وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وتابع: استطاع الرئيس السيسي، العبور بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.

وأكد حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات.