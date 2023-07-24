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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان بيوشوش للحصان..تفاصيل مفاجأة عن شاب قتل أمه لسبب غير معلوم

صدى البلد

عرضت الإعلامية نهايل طايل، ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، جريمة فريدة من نوعها لشاب تخلص من والدته بسبب اعمال السحر.

وقال أخوت الجاني محمود،:" أنهم صدموا فيه حيث  لم يكن يتخيلو  أن يصل لهذه الدرجة أن يصبح قاتل، وأن يصدمهم بهذه الفاجعة.

ومن جانبه قال حما محمود، :" لو تقدم محمود لبنتي مرة أخري هوافق عليه ومعملش اي حاجة لبنتي طوال خمس سنوات زواج كان زوج مثالي للغاية".

وأوضح،:" قبل الحادثة باسبوع أحد اصدقائي قالي محمود جوزك بنتك بيعمل حاجات غريبة يسجد علي الارض ويكلم الحصان في ودنه".

وأكمل:" محمود لو تم علاجه سريعا لم تدهور الامر ولكن في كل الاحوال كان شخص مثالي يصلي باستمرار واخلاقه جيدة"

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