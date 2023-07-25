عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء توضح حد سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة.. والأزهر يجيب عن موقف الشرع في الذي مات وعليه زكاة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

مات وعليه زكاة هل تخرج من تركته أم تسقط عنه؟.. الأزهر للفتوى يجيب
حد سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة .. دار الإفتاء ترد
حكم إرسال اليدين في الصلاة.. دار الإفتاء تجيب

 


ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، سؤال يقول " ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟

وقال الأزهر من خلال فتواه بالصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]
غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء  الزكاة  في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.


ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به  في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟

ذكرت دار الإفتاء ، أن سن اليأس هو السن الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم الحيض عليها في قابل الأيام، وهو عند السادة الحنفية خمسة وخمسون سنة بالتقويم الهجري، ويشترط للحكم بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة، وهي ستة أشهر في الأصح.

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن سن اليأس عند الحنفية خمس وخمسون سنة بالتقويم الهجري، بشرط انقطاع الدم عن المرأة مدة ستة أشهر، وعدتها تكون ثلاثة أشهر قمرية كاملة، وهذا هو ما قضت به محكمة النقض المصرية.

أما المرأة التي بلغت من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك، فإن كانت والحال هذه قد بلغت هذا السن بالتقويم الهجري أو الميلادي فهي من قبيل ممتدة الطهر؛ فتتربص سنة هجرية من وقت انقطاع الدم، فإذا أتمتها دون نزول دم فقد انقضت عدتُها وترتبت على ذلك كل آثار انقضاء العدة شرعًا.

عدة الآيسة تكون بالأشهر، وهي ثلاثة أشهر قمرية كاملة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].

وهذا هو ما قضت به محكمة النقض في الطعن رقم (39) لسنة (29ق/ أحوال شخصية- جلسة 1962م)، والطعن رقم (16) لسنة (34ق/ أحوال شخصية- جلسة 30/ 3/ 1966م)، والطعن رقم (30) لسنة (36ق/ أحوال شخصية- جلسة 6/ 1/ 1971م).

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول (ما حكم إرسال اليدين في الصلاة؟ فقد كنت أُرسل يدي في الصلاة أثناء القيام، وبعد أن انتهيت من صلاتي جاءني أحد المصلين وقال لي: لماذا لا تضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة؟ فقلت له: أنا أُصلِّي على هذه الهيئة منذ أن بدأت أُصلِّي، فقال: إنَّ فعلك هذا مخالف للسُّنَّة، فما صحة هذا الكلام؟ وهل صلاتي صحيحة؟

وقالت دار الإفتاء ، في إجابتها على السؤال ، إنه لا حرج شرعًا في إرسال اليدين في الصلاة، وأنَّ ذلك من السُّنَّةِ، وهو من آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل، وقد سار على ذلك أهل المدينة وهو المعتمد عند المالكية ومن وافقهم، ولا صحة للقول بأنَّ هذا مخالف للسُّنَّة.

وممَّا ينبغي التنبيه عليه ألَّا يجعل المسلمون من المسائل الخلافية مثارَ فُرقةٍ وخلافٍ بينهم، حتى لا يقعوا في الفرقة المحظورة شرعًا؛ فمن المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه"، والصواب في ذلك تَركُ الناسِ على سَجاياهم: فمن شاء قبض، ومن شاء أرسل، وكلٌّ على صوابٍ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

شقيق المتهم بالتخلص من والدته: كان بيقرأ أذكار الصباح والمساء قبل الجريمة

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

ترشيحاتنا

ابنة كريستيانو رونالدو بقميص محمد صلاح في أحدث ظهور| شاهد

تعرف على حقيقة ثورة الشيف بوراك قبل وبعد إفلاسه وكم كان راتبه

عروض سعودية وقطرية.. أحمد حسن: علي معلول يقرر مغادرة الأهلي هذا الصيف

آخرها بالدنمارك.. تركيا تدين بشدة الاعتداءات المتكررة على المصحف

سماع دوي انفجارين بمحيط مطار دير الزور شرق سوريا

فضل الدعاء عند المصافحة والسلام بين الأصدقاء.. مستجاب فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس تسجل 53 جنيها| خطوات جديدة للشرقية للدخان.. والزيادة غير مبررة.. ما الحكاية؟

القبة الحرارية.. موجة حر قاتلة تجتاح أمريكا والقادم أسوأ|صور

سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

فيديو

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

قلة أدب ووقاحة.. شاب يحاصر فنانة شابة في مول بسبب مشيتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ