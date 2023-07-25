آخرها بالدنمارك.. تركيا تدين بشدة الاعتداءات المتكررة على المصحف

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الاعتداءات التي تكررت على المصحف الشريف اليوم الاثنين، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بأشد العبارات الاعتداءات الدنيئة التي تكررت اليوم في كوبنهاغن على كتابنا المقدس، المصحف الشريف".

وأضافت الخارجية: "على السلطات الدنماركية التحرك في إطار مسؤولياتها الدولية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع هذه الأعمال القبيحة التي تغذي كراهية الدين الإسلامي والمليارات من معتنقيه".

ونشرت وسائل إعلام دولية في وقت سابق من نهار اليوم، تقارير عن حرق عدة أشخاص نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.​​​​​​​

وأحرقت يوم الجمعة، مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وقام مجددا المدعو سلوان موميكا، يوم الخميس، بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.