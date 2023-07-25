عروض سعودية وقطرية.. أحمد حسن: علي معلول يقرر مغادرة الأهلي هذا الصيف

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل انتقال اللاعب التونسي علي معلول عن صفوف النادي الأهلي.

وكتب: “موقع فووت 24 التونسي أشار إلى أن علي معلول قرر مغادرة الأهلي هذا الصيف.. واللاعب لديه عروض سعودية وقطرية”.

من جانب اخر، كشف رمضان السيد نجم الأهلي السابق، بديل الدولي التونسي علي معلول في صفوف الأهلي.

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شكري لاعب الأهلي المعار لـ سيراميكا كليوباترا سيكون بديل علي معلول في الأهلي".

وأضاف: "الأهلي يحتاج لوجود رأس حربة أفريقي مميز، قادر على التعامل مع الكرات العرضية".