إصلاح كسر بماسورة مياه وتطهير 133 مطبق صرف شرقي الإسكندرية

شهد حي المنتزه ثان شرقي محافظة الإسكندرية كسر بماسورة مياه، بشارع سيدي العراقي، وذلك تحت رعاية الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، بمتابعة ورصد الأعطال، واستمرارية أعمال رفع كفاءة المرافق الحيوية، تيسيرا علي مواطني الحي، وذلك من خلال التعاون بين إدارة المتابعة الميدانية بالحي و شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأشار الحي في بيان إلى أن هذا يأتي في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ، لمتابعة إصلاح أعطال المرافق والخدمات الحيوية، والأعمال المنوط بها رفع الكفاءة ، بالشارع السكندري.

وفي سياق متصل، وللنهوض بشبكة الصرف الصحي، تم أعمال تطهير ١٣٣ مطبق ، في نطاق مناطق المندرة بحري وقبلي، والعصافرة قبلي، وأبو قير، والمعمورة، وطوسون، وعزبتي الطاروطي، وأسكوت، وذلك عقب الانتهاء من أعمال شركة شركة الكهرباء.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للسادة رؤساء الأحياء، بالعمل علي صيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، تحقيقاً للسيولة المرورية بالشارع السكندري.