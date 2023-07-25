تاركًا السيرة الطيبة.. الصحفيون ينعون الكاتب أحمد المصري

نعى عدد كبير من الصحفيين الكاتب الصحفى الشاب أحمد المصرى، الزميل بجريدة الأهرام.

وتوفي الكاتب الصحفى الشاب أحمد المصرى، مساء أمس وتشيع جنازته اليوم إلى مثواها الأخير.

وتتقدم أسرة موقع صدى البلد، بخالص العزاء لعائلة الراحل ، داعين الله عز وجل بأن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعلن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خبر وفاة الكاتب الصحفي أحمد المصري الصحفي بالأهرام، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد يوسف المصري.

وكتب عبدالرحيم، على صفحته على الفيسبوك «توفي إلى رحمة الله تعالى الزميل العزيز أحمد المصري الصحفي بالأهرام، نجل الكاتب الصحفي الراحل الزميل الأستاذ محمد يوسف المصري.. رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى منشور له على الفيسبوك ..

بدون سابق إنذار، غادر دار الفناء إلى دار البقاء، الزميل الخلوق أحمد المصري، الكاتب الصحفي بالأهرام، تاركًا السيرة الطيبة، التي يشهد له بها كل من صادفه في رحلته القصيرة في الحياة الدنيا، والابتسامة الهادئة، التي كان يهديها لكل من يتعامل معه، رحل كما يرحل وسيرحل كل البشر إلى دار البقاء، لكنه من تلك هؤلاء الذين ينتقلون إلى دار البقاء ويبقى أثرهم الطيب، تغمده الله بواسع رحمته، واسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.