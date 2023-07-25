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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 12 مخالفة تموينية خلال حملات بالبحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بمختلف مدن البحر الأحمر ، لمراقبة الاسعار و التأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ، ومراقبة جودة ووزن رغيف الخبز .

ومن جانبه أكد المهندس ربيع اسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر أن الحملات التي تم تنفيذها اليوم اسفرت عن تحرير ١٢ مخالفة تموينية بمدن رأس غارب ، سفاجا والغردقة ، مضيفاً أن المديرية قامت أيضاً بالمرور علي الشركة الشرقية للدخان لمراقبة توزيع السجائر .

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته لمديرية التموين بالمرور المستمر علي المنافذ والأسواق بمختلف مدن المحافظة لمراقبة الاسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار .

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