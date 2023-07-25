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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

الرجل المقنع
الرجل المقنع

شخص مقنع  .. أثارت صورة متداولة ل شخص غامض في ملعب الدفاع الجوي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة.

 

على طريقة إمام عاشور.. من هو الرجل المقنع في مباراة الأهلي وبيراميدز؟

الرجل الغامض

وتداول نشطاء صورة لرجل يرتدى قناعا أو خوذة بجانب أرضية ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز، على نفس طريقة استعانة النادي الأهلي بدوبلير في لقاء القمة لتصوير جزء من فيديو تقديم إمام عاشور لاعبا في صفوفه، وظهر رجل يرتدى زيا باللون الأسود دون الكشف عن وجهه ويتجول أمام جماهير الأهلي.

ولمتابعة المزيد حول الرجل المقنع أو شخص مقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز .. تابع الفيديو جراف التالي:

شخص مقنع صورة متداولة ملعب الدفاع الجوي مباراة الأهلي وبيراميدز لرجل يرتدى قناعا خوذة

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