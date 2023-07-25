صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

شخص مقنع .. أثارت صورة متداولة ل شخص غامض في ملعب الدفاع الجوي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة.

الرجل الغامض

وتداول نشطاء صورة لرجل يرتدى قناعا أو خوذة بجانب أرضية ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز، على نفس طريقة استعانة النادي الأهلي بدوبلير في لقاء القمة لتصوير جزء من فيديو تقديم إمام عاشور لاعبا في صفوفه، وظهر رجل يرتدى زيا باللون الأسود دون الكشف عن وجهه ويتجول أمام جماهير الأهلي.

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