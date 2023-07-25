بأكثر من طريقة مختلفة.. علاج حمو النيل في المنزل

لا يحتاج تشخيص وعلاج حمو النيل إلى اختبارات، فيمكن للطبيب تشخيصه في العادة عن طريق فحص الجلد، وهناك حالة مرضية تشبه الطفح الحراري وهي التجلط البثري العابر لحديثي الولادة.

ويصيب التجلط البثري العابر حديثي الولادة أو الرُضع ذوي البشرة البنية أو السمراء بصفة خاصة، ولكنه غير ضار ويتلاشى خلال يومين دون علاج.

علاج حمو النيل للاطفال



علاج حمو النيل للأطفال

يمكن علاج حمو النيل الخفيف عن طريق تبريد الجلد، وتجنب التعرض للحرارة المسببة لهذه الحالة المَرَضية، وبمجرد أن يبرد الجلد، يختفي حمو النيل الخفيف بسرعة.

وتشمل النصائح التي تساعد على تعافي طفلك من حمو النيل، وتشمل :

_ في الطقس الحار، ارتدِ ملابس واسعة وخفيفة تمتص الرطوبة من جلد طفلك.

_ لا تلف حديثي الولادة بالكثير من الملابس في الطقس الحار،

_ قلل من الأنشطة البدنية.

_ ابق طفلك في الظل أو في مبنى مكيف الهواء، أو استخدم مروحة لتوزيع الهواء.

_ حافظ على مكان نوم طفلك باردًا وجيد التهوية.

_ تجنب الكريمات والمراهم التي يمكن أن تسد مسام جلد طفلك.

_ تجنب الأدوية التي تسبب العرق، مثل الكلونيدين وحاصرات مستقبلات بيتا والعقاقير أفيونية المفعول.

علاج حمو النيل في المنزل



علاج حمو النيل في المنزل

لا يصيب حمو النيل، الذي يُعرف أيضًا باسم الدُّخنية الرضَّع فقط. بل يصيب البالغين أيضًا، وخاصة في الأجواء الحارة والرطبة.

كما يحدث الطفح الجلدي الحراري عندما يُحبس العرق في الجلد، ويمكن أن تتراوح أعراضه من البثور الصغيرة إلى الكتل العميقة الملتهبة.

وتصاحب بعض أنواع الطفح الجلدي الحراري حكَّة شديدة، ويمكن علاج حمو النيل في المنزل بالبعد عن بعض العادات، وتشمل ما يلي :

_ الضغط بقطعة قماش باردة على جلدك، أو الاستحمام أو الاغتسال بماء بارد. وقد يكون من المفيد أن تدع الهواء يجفف جلدك.

_ تجنب استخدام مرطبات البشرة الدهنية أو الزيتية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الواقية من الشمس والمنتجات الأخرى التي يمكن أن تسد المسام بدرجة أكبر.

_ استخدام مرطبًات للبشرة يحتوي على دهن الصوف، الذي يساعد على منع انسداد قنوات العرق.

علاج حمو النيل بالنشا



علاج حمو النيل بالنشا

ويمكن علاج حمو النيل بالنشا؛ حيث يعتبر حمو النيل هو حالة جلدية مؤلمة تحدث غالبًا في الطقس الحار.

وتشمل أعراض حمو النيل مجموعات صغيرة من نتوءات صغيرة بارزة على الجلد ذات لون أحمر متهيجة، وقد يصاحب الإحساس الشائك، أو الحرقان، أو الحكة أيضًا.

يعد علاج حمو النيل بالنشل مصدر فعال وموثوق به في تقليل الحكة والالتهاب، هذا يجعله علاجًا منزليًا مفيدًا لحمو النيل، وعدد من الأمراض الجلدية الأخرى.

وبمكن تحضير علاج حمو النيل بالنشا عبر وضع كوبًا أو كوبين من النشا في حمام فاتر وانقعه لمدة 20 دقيقة، تأكد من أن الماء ليس ساخنًا، حتى لا تزيد من تهيج بشرة طفلك.

ويمكنك أيضًا عمل معجون النشا والماء، وتطبيقه على بشرة الطفل؛ حيث يمكنك خلط جزءًا من النشا إلى جزء من الماء، والاستمرار بالخلط حتى يتكون معجونًا.

علاج حمو النيل بالفازلين



علاج حمو النيل بالفازلين

يمكن معالجة حمو النيل باستخدام الفازلين الخاص بالأطفال، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب أولًا قبل استخدامه.

ويعتبر الفازلين من المكونات الدهنية التي تعمل كعازل للماء عن الجلد، ويدخل في تركيبات بعض المراهم والكريمات.

ويعتبر أيضا الفازلين مانع الاحتكاك، ويهدئ البشرة، ويتم علاج حمو النيل بالفازلين باستخدامه في تقليل الم الحكة، وتشمل طريقة استخدامه ما يلي :

_ يتم غسل المنطقة المصابة وتنشيفها جيدًا.

_ ثم يتم دهن المنطقة المصابة بحمو للنيل بالفازلين