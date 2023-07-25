بيان عاجل من السعودية بشأن توقعات التضخم في العام المقبل

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن تشديد السياسة النقدية وتراجع أسعار السلع أهم عوامل خفض توقعات التضخم في 2023.

وأضاف صندوق النقد، أن توقعات التضخم في العام المقبل سترتفع إلى 5.2% مقارنة بـ 4.9% في أبريل.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم العالمي في 2023 إلى 6.8% مقابل 7% بتوقعات أبريل.

وتوقع الصندوق انكماش اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا بنحو 0.3% في 2023. ومن ناحية أخري، رفع توقعاته لنمو اقتصاد روسيا ليسجل 1.5% في 2023 بزيادة قدرها 0.8% عن أبريل.

أما عن الصين يتوقع الصندوق نمو اقتصاد الصين عند 5.2% هذا العام و4.5% العام المقبل.

وتابع، الاستثمارات الخاصة في السعودية لا تزال تدعم النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي، كما أن انخفاض نمو الاقتصاد السعودي جاء بسبب تخفيضات إنتاج النفط تماشيا مع أوبك+.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% هذا العام بزيادة 0.2% عن تقديرات أبريل، ويبقي على توقعات النمو في 2024 عند 3% دون تغيير.

وتوقع الصندوق انخفاض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.5%. ⁧‫