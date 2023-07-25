الجزائر تعلن إخماد 80% من حرائق الغابات

أكدت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إخماد 80% من الحرائق التي اندلعت في الغابات وتسببت في مصرع وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.

وقالت الداخلية الجزائرية، إنه بفضل استخدام الطائرات وانخفاض سرعة الرياح ودرجات الحرارة، تمكنت السلطات من إخماد 80% من الحرائق، وأكدت أن عملية إخماد الحرائق متواصلة حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة على 7 ولايات، بحسب ما ذكرته صحيفة "الخبر"المحلية.

يذكر أن حرائق الغابات في الجزائر، امتدت إلى 15 ولاية، وتسببت في مقتل عدد من المدنيين في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الجزائرية عن مصرع 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين جراء الحرائق التي ضربت الغابات في ولاية بجاية