رسميا.. روسيا تفرض حظرا على واردات الأسماك والمنتجات البحرية من الدول المعادية

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الروسية فرضت حظرا على واردات الأسماك الجاهزة ومنتجات المأكولات البحرية من الدول غير الصديقة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم فرض حظر على استيراد الأسماك الجاهزة ومنتجات المأكولات البحرية القادمة من دول غير صديقة إلى الاتحاد الروسي".

ووفقًا لـ وزارة الزراعة الروسية، فإن التخلي عن الواردات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج سيؤدي إلى إخلاء منافذ السوق الفردية ليتم ملؤها من قبل المنتجين المحليين، الذين تكون قدراتهم قادرة تمامًا على تلبية احتياجات السوق المحلية لمثل هذه المنتجات.

وأضافت الوزارة الروسية أن الشركات الروسية ستتاح لها فرصة لزيادة الإنتاج وتوسيع مزيج المنتجات وزيادة عدد الوظائف.