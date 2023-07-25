عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. روسيا تفرض حظرا على واردات الأسماك والمنتجات البحرية من الدول المعادية

الأسماك
الأسماك

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الروسية فرضت حظرا على واردات الأسماك الجاهزة ومنتجات المأكولات البحرية من الدول غير الصديقة.

 

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم فرض حظر على استيراد الأسماك الجاهزة ومنتجات المأكولات البحرية القادمة من دول غير صديقة إلى الاتحاد الروسي". 

 

ووفقًا لـ وزارة الزراعة الروسية، فإن التخلي عن الواردات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج سيؤدي إلى إخلاء منافذ السوق الفردية ليتم ملؤها من قبل المنتجين المحليين، الذين تكون قدراتهم قادرة تمامًا على تلبية احتياجات السوق المحلية لمثل هذه المنتجات.

 

وأضافت الوزارة الروسية أن الشركات الروسية ستتاح لها فرصة لزيادة الإنتاج وتوسيع مزيج المنتجات وزيادة عدد الوظائف.

سفير روسيا بالقاهرة عن سد النهضة: نتفهم موقف مصر ونعلم أهمية مياه النيل

بوتين يتغزل في أفريقيا.. هل تجد روسيا ضالتها بالقارة السمراء بعد العزلة؟

روسيا الاسماك استيراد الأسماك المأكولات البحرية وزارة الزراعة الروسية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة النرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

مفيش شكوى تاني.. مصر تتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء ومفاجأة كبرى للمواطنين

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

حكم النوم عاريا بسبب الحر .. وكلمتان تعمي أعين الجن عنك

لجنة الانضباط تتجه لتغليظ عقوبة الشحات واتخاذ إجراء رسمي مع كهربا.. تفاصيل

أخيراً.. حل أزمة انقطاع الكهرباء .. تفاصيل

قرار قضائي جديد في دعويين أقامهما الخطيب ضد مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

استشاري تنمية: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب سيؤثر على العالم

سفير روسيا بالقاهرة عن سد النهضة: نتفهم موقف مصر ونعلم أهمية مياه النيل

بوتين يتغزل في أفريقيا.. هل تجد روسيا ضالتها بالقارة السمراء بعد العزلة؟

هجوم أوكراني بزورقين مسيرين.. روسيا تعلق الملاحة في خليج سيفاستوبول

روسيا تعتزم تقديم حلول لمشاكل الغذاء للدول الإفريقية بعد إنهاء صفقة الحبوب

ترشيحاتنا

معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي.. والبديل مفاجأة

سوريا.. اندلاع حرائق في مناطق شاسعة بريف اللاذقية

رسميا.. روسيا ترفع الحد الأقصى لسن التجنيد إلى 30 عامًا |تفاصيل

رسوب جميع الطلاب الغشاشين.. وعقوبات تصل للسجن 7 سنوات لهؤلاء

الجيش الروسي يعلن السيطرة على مناطق جديدة في أوكرانيا

بعد عطل مفاجئ.. عودة تطبيقات واتساب و فيسبوك وانستجرام للعمل مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس

سيصبح عاطلا.. ممثل أمريكي شهير يعلن خوفه من الذكاء الاصطناعي

يفشل لأول مرة.. فيديو للشيف بوراك يثير الجدل ..شاهد

قائد القوات البحرية يبحث مع نظيره من السلطانية العمانية التعاون المشترك

فيديو

المطربة بوسي وأزماتها مع والدها وطليقها قبل الوفاة «فيديوجراف»

يفشل لأول مرة.. فيديو للشيف بوراك يثير الجدل ..شاهد

أخيراً.. حل أزمة انقطاع الكهرباء .. تفاصيل

البوكس بـ 53 جنيها. تفاصيل أزمة السجائر وموعد انخفاض الأسعار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

اﻟﻤﺰﻳﺪ