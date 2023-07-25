عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استئناف القاهرة تحفظ بلاغ رئيس الأعلى للقضاء ضد 8 صحفيين.. تفاصيل

صدى البلد

قررت نيابة استئناف القاهرة حفظ البلاغ المقدم من المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى  للنائب العام المستشار حمادة الصاوى الذي  يطالب فيه بالتحقيق مع 8 صحفيين على خلفية نشر خبر لحكم قضائى منسوب إلى محكمة النقض.. بينما الخبر ليس له ظل من الحقيقية وذلك بعد تقدمه بمذكرة تنازل فيها.


حيث فوجئ رئيس محكمة النقض بنشر خبر يفيد بأن إحدى دوائر المحكمة قد أصدرت حكما يقضى بعدم أحقية شركات العقارات فى الحصول على فروق الأسعار من الحاجزين للوحدات السكنية وأحدثت عملية النشر دويا واسعا.. مما دفع برئيس النقض التقدم ببلاغ يتهم فيه 8 صحفيين بنشر أخبار كاذبة.

 

وقبل أن يغادر المستشار محمد عيد محجوب منصبه كرئيس للنقض ومجلس القضاء الأعلى لبلوغه السن القانونية.. كتب مذكرة للنائب العام بتنازله عن البلاغ الذى تقدم به.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي.. والبديل مفاجأة

مفيش شكوى تاني.. مصر تتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء ومفاجأة كبرى للمواطنين

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

مات مقهورا بسببها| قصة الوفاة المفاجئة لطليق المطربة بوسي.. وتصريحات نارية لشقيقته

لجنة الانضباط تتجه لتغليظ عقوبة الشحات واتخاذ إجراء رسمي مع كهربا.. تفاصيل

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

غير محمد صلاح.. ليفربول يتعاقد مع فرعون مصري جديد.. من هو؟

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد تعامل الحكومات السابقة بشكل خاطئ مع مصر

صدمات أخرى.. مستشار برنامج المناخ العالمي يحذر من ارتفاع جديدة بدرجات الحرارة

حدود حب الحياة في الإسلام .. علي جمعة يوضح

مستعدون للعودة.. الكرملين يزف بشرى سارة بشأن اتفاقية الحبوب في البحر الأسود

تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023

مستمرة لسنوات.. تحذير عاجل لـ الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من طريقة مختلفة.. علاج حمو النيل في المنزل

شاب صيني يتعرض لتمزق في الرئة بحفل فرقته المفضلة.. اعرف الحكاية

الإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس

سيصبح عاطلا.. ممثل أمريكي شهير يعلن خوفه من الذكاء الاصطناعي

فيديو

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المطربة بوسي وأزماتها مع والدها وطليقها قبل الوفاة «فيديوجراف»

يفشل لأول مرة.. فيديو للشيف بوراك يثير الجدل ..شاهد

أخيراً.. حل أزمة انقطاع الكهرباء .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ