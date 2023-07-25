استئناف القاهرة تحفظ بلاغ رئيس الأعلى للقضاء ضد 8 صحفيين.. تفاصيل

قررت نيابة استئناف القاهرة حفظ البلاغ المقدم من المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى للنائب العام المستشار حمادة الصاوى الذي يطالب فيه بالتحقيق مع 8 صحفيين على خلفية نشر خبر لحكم قضائى منسوب إلى محكمة النقض.. بينما الخبر ليس له ظل من الحقيقية وذلك بعد تقدمه بمذكرة تنازل فيها.



حيث فوجئ رئيس محكمة النقض بنشر خبر يفيد بأن إحدى دوائر المحكمة قد أصدرت حكما يقضى بعدم أحقية شركات العقارات فى الحصول على فروق الأسعار من الحاجزين للوحدات السكنية وأحدثت عملية النشر دويا واسعا.. مما دفع برئيس النقض التقدم ببلاغ يتهم فيه 8 صحفيين بنشر أخبار كاذبة.

وقبل أن يغادر المستشار محمد عيد محجوب منصبه كرئيس للنقض ومجلس القضاء الأعلى لبلوغه السن القانونية.. كتب مذكرة للنائب العام بتنازله عن البلاغ الذى تقدم به.