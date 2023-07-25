قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف الزمالك النهائي بشأن رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن مسئولا كبيرا من نادي ايفرتون الإنجليزي تواصل مع والده لمعرفة إمكانية رحيله عن الفريق.

وأضاف شبانة أن عقد زيزو مع الزمالك مازال مستمرا، مشددا على أن الزمالك أغلق تماما ملف الحديث عن إمكانية رحيل زيزو.

وأضاف أن الزمالك أكد أنه من الممكن مناقشة الأمر ولكن بنهاية الموسم المقبل وليس حاليا، خاصة وأن النادي بحاجة للاعبيه في البطولات المختلفة.

وتابع شبانة أن الزمالك يرغب في الحفاظ على استقرار الفريق حاليا، خاصة قبل المشاركة في البطولة العربية.