عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدمات أخرى.. مستشار برنامج المناخ العالمي يحذر من ارتفاع جديدة بدرجات الحرارة

صدى البلد

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء العرب، إن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة متوقعة، وكانت مقدماتها تظهر منذ 25 سنة تقريبا، إذ أن الحديث عن المناخ هو وحدة يظهر التغيرات فيها على مدار القرن، حيث إنه على مدار الـ 100 عام الماضيين، الوقود الأحفوري أو كل أنواع الطاقة أدت إلى 0.9% على مستوى العالم من التسخين في الكرة الأرضية، وكان خبراء المناخ يتوقعون ألا تزيد درجات الحرارة عن درجة ونصف حتى عام 2050. 

مستشار برنامج المناخ يحذر من التغيرات المناخية وتأثيرها على البشر 

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من الواضح أن التقرير الرسمي لمؤتمر المناخ الأخير والأمم المتحدة ينص على أن العالم قد يتخطى الدرجتين بحلول 2050 في تسخين فتح الكرة الأرضية، سيؤدي الأمر لنتائج عنيفة جدا سواء أعاصير أو جفاف، أو سيول أو كثبان رملية، أو تغيرات كبيرة وحادة في التغيرات المائية، وهو ما يؤثر بدوره على الهواء والمياه والتربة. 

وتابع مستشار برنامج المناخ العالمي، أن الاحتباس الحراري وصل لدرجة أنه أصبح مانع لخروج الحرارة من سطح الكرة الأرضية للكون الخارجي، لافتا إلى أن المسطحات المائية يحدث لها تسخين مثل الأرضية، وسبب هذا التسخين هو حبس الحرارة فوق سطح الكرة الأرضية، مما يؤدي لتسخين الهواء والمياه وسطح الكرة الأرضية.

وأردف، أن "التلات طبقات دول لما بيخسنوا بيزيدوا من ظاهرة الاحترار العالمي، لو كان طبيعي أن 2050 نزيد 1.5 درجة نضيف عليها إننا احتمال نزيد درجتين ودرجتين ونصف، لأن الحرارة مش بتعدي الغلاف الجوي، وبالتالي تتأثر كل النظم البيئية، لدرجة أن خلال الـ 50 سنة اللي فاتت فقدنا نسبة عالية من التنوع البيولوجي كان لها دور في التوازن البيئي".

واستكمل، أن بعض الأمراض مثل الكوليرا وبعض الأمراض أصبحت تعود من جديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتغير المناخ بشكل واضح في الفترة الحالية، موضحا أن الجزء الصحي المتضرر من تغير المناخ جزء عنيف جدا، حيث إن الناس ستفاجئ بأمور ليست متوقعة أن تظهر خلال الفترة المقبلة، "لسه فيه صدمات تانية ومفاجآت تانية، مين كان يقول أن الكوليرا هترجع تاني، أو أن البعوض والبراغيت يرجعوا من تاني، زي ما كان بيحصل زي الثورة الصناعية كل ده بسبب تغيرات المناخ". 

المناخ العالمي ارتفاع درجات الحرارة الحياة محمد شردي برنامج الحياة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي.. والبديل مفاجأة

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

مفيش شكوى تاني.. مصر تتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء ومفاجأة كبرى للمواطنين

مات مقهورا بسببها| قصة الوفاة المفاجئة لطليق المطربة بوسي.. وتصريحات نارية لشقيقته

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

لجنة الانضباط تتجه لتغليظ عقوبة الشحات واتخاذ إجراء رسمي مع كهربا.. تفاصيل

غير محمد صلاح.. ليفربول يتعاقد مع فرعون مصري جديد.. من هو؟

ترشيحاتنا

بحوالي 92 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف

رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد تعامل الحكومات السابقة بشكل خاطئ مع مصر

صدمات أخرى.. مستشار برنامج المناخ العالمي يحذر من ارتفاع جديدة بدرجات الحرارة

حدود حب الحياة في الإسلام .. علي جمعة يوضح

مستعدون للعودة.. الكرملين يزف بشرى سارة بشأن اتفاقية الحبوب في البحر الأسود

تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من طريقة مختلفة.. علاج حمو النيل في المنزل

شاب صيني يتعرض لتمزق في الرئة بحفل فرقته المفضلة.. اعرف الحكاية

الإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس

سيصبح عاطلا.. ممثل أمريكي شهير يعلن خوفه من الذكاء الاصطناعي

فيديو

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المطربة بوسي وأزماتها مع والدها وطليقها قبل الوفاة «فيديوجراف»

يفشل لأول مرة.. فيديو للشيف بوراك يثير الجدل ..شاهد

أخيراً.. حل أزمة انقطاع الكهرباء .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ