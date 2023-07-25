عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل نجوى كرم في مهرجان جرش

نجوى كرم
نجوى كرم

تحيي المطربة نجوى كرم حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش الجمعة المقبل مع الفنان الأردني هاني متواسي.

المهرجان يقام تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، تنطلق في السابعة من مساء يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر تموز الحالي، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل، تحت شعار "ويستمر الفرح".

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الأردنية في افتتاح مهرجان جرش

لأول مرة.. بتول بني تشارك في مهرجان جرش 2023

تبدأ فعاليات المهرجان رسمياً من المسرح الشمالي، بحفل الافتتاح الرسمي الذي يحمل عنوان "نهر الذهب"، وهو عبارة عن عمل فني غنائي استعراضي متعدد الوسائط، يبرز مدينة جرش كمهد للحضارات، حيث كانت وما زالت منذ عبق التاريخ، تحتفي بالإنسانية والفنون والثقافة، مروراً بالعصر الإغريقي، والروماني، والنبطي، والإسلامي، وذلك من خلال لوحات فنية استعراضية بمشاركة 80 فناناً وفنانة، تعكس الحضارات المتعاقبة، بعناصر الحياة: الأرض، الهواء، الماء، والنار، حيث يظهر الحفل تنوع الفعاليات في مهرجان جرش من خلال الموسيقى، والغناء، وفنون الرقص، والباليه، والفنون الشعبية، والأوبرا، والشعر، والفنون المسرحية بأشكالها المختلفة.

إفتتاح مهرجان جرش افتتاح مهرجان الافتتاح الرسمي الفنون المسرحية الفنان الأردني الفنون الشعبية المحافظات المطربة نجوى كرم الملك عبدالله الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر حركة تنقلات الشرطة 2023 | تفاصيل

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

عاجل | نتيجة الثانوية العامة ستعلن في هذا الموعد ومفاجأة للطلاب

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

حركة تنقلات الداخلية.. أبوعمرة للأمن العام ومفيد للتفتيش وحسين للشئون الإدارية

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

علي الحجار يكشف عن خطته لمواكبة التغييرات الموسيقية

دار الأوبرا تنظم حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية

أشهر نجوم العالم يجتمعون بألبوم "باربي" الموسيقي مع انطلاق عرض الفيلم رسمياً

علي الحجار يكشف عن رأيه في الذكاء الاصطناعي

تفاصيل حفل راغب علامة في مهرجان جرش

بلقيس: لم أتصور سرعة انتشار ألف روح وانتظروني في حفل جماهيري بمصر

نوران أبو طالب تغني تراثي ومعاصر في مهرجان الاوبرا الصيفى

9 رموز .. تعرف على مكرمي المهرجان القومي للمسرح المصري

ترشيحاتنا

سعر أغلى سيارات BMW الجديدة في مصر.. صور

رامي رضوان تعليقا على أزمة حسين الشحات: بلاش ننفخ في النار

التطور التاريخي للحجاب في مصر .. د.علي جمعة يوضح

بتاخد الفوائد مقدم.. رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل الشهادات الدولارية المطروحة

ازدراء المجلس.. إجراء عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد مارك زوكربيرج

القضاء البلجيكي يدين صلاح عبد السلام بالقتل في اعتداءات بروكسل 2016

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر ظهور هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض اليرقان.. اعرف أعراضه

حمادة هلال وشيماء سيف وميرفت أمين في عزاء والد مي كساب |صور

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان روبي الأخضر في كليب يا ليالي

على البحر.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها وتمارس اليوجا

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ