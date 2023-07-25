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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السجن والترحيل.. تحذير عاجل من السعودية بشأن أنظمة الإقامة والعمل

السعودية
السعودية

أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، 12029 قرارا إداريا، ضد مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، شمل عقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات السعودية، أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن إجراء عمليات التجميل للنساء والرجال لا تمنعهم عبور بوابات الجوازات في المطارات.

السعودية.. بيان عاجل لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد بشأن اجتماع اليوم

قرار عاجل من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء

وأضافت أن السلطات تستخدم تقنيات أخرى للتعرف على الأشخاص.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، لصحيفة عكاظ السعودية، إن عمليات التجميل لدواع طبية أو كمالية سواء للرجال أو النساء وتغير ملامح الوجه بعكس صورة جواز السفر لن تؤثر على مرورهم من بوابة تفتيش الجوازات في المطارات.

السعودية المملكة العربية السعودية المملكة الإقامة

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