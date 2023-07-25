بيان عاجل من الكرملين بشأن مشاركة بوتين في قمة العشرين

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية في الكرملين، يوري أوشاكوف، إن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين القادمة لم يتم تأكيدها حتي الآن، مؤكدا أنه تلقي الدعوة.

وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية: "لم يتضح الأمر بعد بشأن مجموعة العشرين، تلقينا دعوة"، مضيفا: "نحن لا نستبعد ذهاب بوتين إلى القمة بالطبع".

وأشار إلى أنه بالنسبة لقمة البريكس، التي سيشارك فيها بوتين عبر رابط الفيديو، هناك اتفاق واضح بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا بشأن المشاركة بهذه الآلية.

وفي وقت سابق، أعلن أوشاكوف أن مشاركة فلاديمير بوتين في قمة البريكس في أغسطس القادم ستكون كاملة وموضوعية، على الرغم من أنه سيجري المناقشة مع الزملاء عبر الفيديو كونفرانس.

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية في الكرملين: "تمت الموافقة على اتفاق بأن بوتين سيشارك في المؤتمر عبر الفيديو كونفرنس لعدد من الأسباب، وسيترأس وزير الخارجية، سيرجي لافروف، وفدنا مباشرة في جوهانسبورج".

وأضاف أن المشاركة بالفيديو في سياق القمة القادمة، تتيح المشاركة الكاملة للرئيس الروسي في جميع المناقشات المقرر عقدها.

وشدد أوشاكوف على أنه ستتاح للرئيس الفرصة طوال الأيام الثلاثة من القمة للمناقشة مع شركائه وأصدقائه وقادة الدول الأربع في "بريكس".

وأشار إلى أن بوتين "سيلقي في 22 أغسطس خطابا بالفيديو في الحفل الختامي لمنتدى أعمال بريكس"، قائلا: "عشية القمة نفسها سيعقد منتدى أعمال وعادة ما يتحدث الرؤساء في المرحلة الأخيرة من هذا المنتدى".

وتعليقا على زيارة بوتين المحتملة لتركيا، أوضح أوشاكوف، أنها تأتي ضمن خطط الجانبين الروسي والتركي، فيما لم تتفق موسكو وأنقرة بعد على التوقيت.

وأضاف: "فيما يتعلق بالاتصالات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمكنني أن أؤكد أن الجانبين التركي والروسي لديهما خطط لزيارة رئيسنا إلى تركيا، لكننا لم نتفق بعد على مواعيد وتواريخ محددة".