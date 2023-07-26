فضل صيام يوم عاشوراء.. الإفتاء توضح لماذا صامه النبي ؟

قال دكتور عبد السلام عبد المنصف، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن فضل يوم عاشوراء يكمن في أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم وعندما سألهم أجابوا أن الله نجا بني إسرائيل من عدوهم ويصومون شكرا لله.

قال دكتور عبد السلام عبد المنصف، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن فضل “يوم عاشوراء” يكمن في أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم وعندما سألهم أجابوا أن الله نجا بني إسرائيل من عدوهم ويصومون شكرا لله.

وأضاف عبد المنصف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال “وأنا أحق بموسى منه”، مشيرا إلى أن “يوم عاشوراء” في بعض الروايات أنه قد صامه سيدنا نوح.

وتابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صام “يوم عاشوراء” قبل شهر رمضان، مؤكدا ان هذا اليوم فضله عظيم. وأشار عبد المنصف إلى أن هذا اليوم مستحب صيامه، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية.

لماذا صام النبي يوم عاشوراء؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية إن العاشر من المحرم شهد حدثًا عظيمًا ومعجزة كبرى لنبي الله سيدنا موسى عليه السلام؛ إذ نجاه الله وقومه حين شق لهم في البحر طريقًا يبسًا فكان لهم أمنًا ونجاة، ثم أطبقه على فرعون وجنوده فكان عليهم عذابا وهلاكا، وأغرقوا جميعا . قال تعالى: {ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم} [طه: 77، 78] .

وتابع في بيان له عبر صفحته الرسمية ،من وفاء سيدنا رسول الله ﷺ لحق أخيه سيدنا موسى عليه السلام أنه صام هذا اليوم؛ شكرا لله تعالى على نجاته ونصر الله له؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي ﷺ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا؟»، قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: «فأنا أحق بموسى منكم»، فصامه، وأمر بصيامه.

وأضاف عبد المنصف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال “وأنا أحق بموسى منه”، مشيرا إلى أن “يوم عاشوراء” في بعض الروايات أنه قد صامه سيدنا نوح.

وتابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صام “يوم عاشوراء” قبل شهر رمضان، مؤكدا ان هذا اليوم فضله عظيم.

وأشار عبد المنصف إلى أن هذا اليوم مستحب صيامه، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية.