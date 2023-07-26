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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استفزازاً لجمهور الزمالك .. أول رد فعل من كهربا على أزمة حسين الشحات

كهربا
كهربا

استفز محمود كهربا  جمهور الزمالك بصورة جديدة بعد أزمة لاعب الأهلي حسين الشحات عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر كهربا صورة برفقة حسين الشحات وهما يحتفلان مع الجمهور عقب إحدي المباريات، وعلق على الصورة بالقلوب الحمراء .

وكان قد قرّر النادي  الأهلي برئاسة محمود الخطيب تغريم حسين الشحات لاعب الفريق، نصف مليون جنيه بعد واقعة الاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

ونشر محمد الشحات عبر حسابه علي فيسبوك “صورة له جمعته بشقيقه حسين الشحات والمستشار القانوني أشرف عبد العزيز محامى اللاعب محمود كهربا”، وهو ما أثار الجدل حوله.

وكان حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، قد دخل في مشادة قوية مع محمد الشيبي مدافع بيراميدز، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء.

إيقاف حسين الشحات اعتداء حسين الشحات اللاعب حسين الشحات كهربا اللاعب محمود كهربا

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