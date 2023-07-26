عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

صدى البلد

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن البند المتواجد بعقد سامسون أكينيولا، مهاجم نادي الزمالك، مع القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن ضم سامسون، في يناير الماضي، قادما من كاراكاس الفنزويلي.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “أزمة في الزمالك، ناس كتير حذرت من التعاقد مع سامسون وقالت أن الدوري الفنزويلي ليس مقياس للحكم على مستواه، واللاعب لم يسجل سوى هدف وحيد”.

وتابع: “إدارة الزمالك تحركت خلال الأيام الماضية مع وكيل اللاعب في محاولة لتسويقه بشأن بيعه أو إعارته إلى ناديه السابق، لتقليل حجم الخسائر وعدم اللجوء لبند التعاقد”.

فسخ عقد سامسون مع الزمالك

وأضاف: “هناك بند في عقد سامسون مع الزمالك، يحق للاعب فسخ تعاقده مع النادي بعد ٧ أيام من نهاية الموسم الحالي، والموسم انتهى”.

واختتم: “بيقولوا أن اللاعب بلغ الزمالك أن يمتلك عرض من البنك الأهلي، والزمالك سيتفاوض مع النادي خلال الأيام المقبلة، وسنرى ماذا سيحدث”.

الزمالك سامسون سامسون أكينيولا نادي الزمالك شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

الأرصاد تحذر: الحرارة تبلغ ذروتها اليوم الأربعاء

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

الأهلي يحسم قرار رحيل علي معلول ويزف بشرى للجماهير

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

فيديو| تحرك جديد من البنك الأهلي عن مصادر الأموال.. وأحمد موسى: برافو

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي سبب أزمة انقطاع الكهرباء.. تصريحات مفاجئة لمسؤول كبير

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد برباعية في كأس الدوريات

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

البرلمان البريطاني يطالب الحكومة بتصنيف فاجنر منظمة إرهابية

سم قاتل.. هيئة الدواء تحذر المواطنين من أنواع مستوردة|إزاي تعرف المغشوشة منها؟

كلهم شبه بعض.. تعليق صادم من نجم سموحة عن أداء لاعبي الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول الهريسة.. تعرف عليها

درجة الحرارة 45.. مصري يطهي بيضة في الزيت على حرارة أشعة الشمس

بجمبسوت أزرق.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من ألبومها الجديد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرفة؟

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ