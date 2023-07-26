مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن البند المتواجد بعقد سامسون أكينيولا، مهاجم نادي الزمالك، مع القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن ضم سامسون، في يناير الماضي، قادما من كاراكاس الفنزويلي.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “أزمة في الزمالك، ناس كتير حذرت من التعاقد مع سامسون وقالت أن الدوري الفنزويلي ليس مقياس للحكم على مستواه، واللاعب لم يسجل سوى هدف وحيد”.

وتابع: “إدارة الزمالك تحركت خلال الأيام الماضية مع وكيل اللاعب في محاولة لتسويقه بشأن بيعه أو إعارته إلى ناديه السابق، لتقليل حجم الخسائر وعدم اللجوء لبند التعاقد”.

فسخ عقد سامسون مع الزمالك

وأضاف: “هناك بند في عقد سامسون مع الزمالك، يحق للاعب فسخ تعاقده مع النادي بعد ٧ أيام من نهاية الموسم الحالي، والموسم انتهى”.

واختتم: “بيقولوا أن اللاعب بلغ الزمالك أن يمتلك عرض من البنك الأهلي، والزمالك سيتفاوض مع النادي خلال الأيام المقبلة، وسنرى ماذا سيحدث”.