اشتباك بالأيدي بين عضو اتحاد الكرة ورئيس نادي الحمام |تفاصيل

كشف أحمد حسام “ميدو”، عن تفاصيل واقعة مؤسفة في مقر اتحاد الكرة بعد اشتباك عدلي رسلان رئيس نادي الحمام ومحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالأيدي.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن عدلي رسلان تواجد في مقر اتحاد الكرة واشتبك مع أبو الوفا بعد مشادة كلامية حادة موضحاً أن رسلان هدد بسحب الثقة من المجلس الحالي للجبلاية والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

تفاصيل اشتباك عضو اتحاد الكرة مع رئيس نادي الحمام

وأشار إلى أنه يدعم اتحاد الكرة تماماً في موقفه الرافض لفكرة إلغاء دوري المحترفين لأندية القسم الثاني موضحاً أن بعض الإعلاميين ممن يخططون لخوض انتخابات اتحاد الكرة مستقبلاً موقفهم ضبابي في هذه الأزمة ولكنه لن يخوض انتخابات الجبلاية ولا يفكر في الأمر.