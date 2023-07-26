رئيس «النواب الأمريكي»: نسير على الطريق الصحيح لمتابعة التحقيق في عزل بايدن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إن المجلس يسير على طريق واضح لمتابعة قضية عزل الرئيس جو بايدن، مشيرًا إلى مزاعم فساد مرتبطة بالمعاملات التجارية الخارجية الخاصة بنجله "هانتر بايدن".

وأضاف مكارثي في تصريحات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال": "هذا يرتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة.. أعتقد أننا سنتبع هذا على طول الطريق حتى النهاية، وسيتم رفعه إلى تحقيق بالطريقة التي يخولها الدستور."

وفي تعليق للصحفيين أمس /الثلاثاء/، شدد مكارثي على التمييز بين بدء التحقيق والتصويت الفعلي للمساءلة.. وقال: "تحقيق المساءلة يسمح للكونجرس بالحصول على المعلومات".

تأتي تصريحات مكارثي ردا على التطورات المختلفة في تحقيقات الجمهوريين في التعاملات التجارية لـ هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، في الصين وأوكرانيا ودول أخرى، والتي يزعم مشرعو الحزب الجمهوري أنها استفادت أيضًا من الرئيس بايدن أو كانت مرتبطة به، وهو أمر نفاه البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز على تويتر: "إن حماسهم لملاحقة [الرئيس بايدن] بغض النظر عن الحقيقة يبدو بلا سبب".