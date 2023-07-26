على عمق 35 كيلو مترا.. زلزال عنيف يضرب المكسيك





ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ولاية تشياباس جنوب المكسيك، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، موقع الزلزال على بعد 141.5 كيلومتر من بلدة ماباستيبيك الواقعة في الولاية وعلى عمق 35 كيلومتراً.

وفي الشهر الماضي، أعلن مركز الأبحاث والعلوم الألماني ،اليوم الجمعة، أنباء عن ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل المكسيك.

وقال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني في بيانه، أن وقع زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل تشيباس في المكسيك، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.



وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.