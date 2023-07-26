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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

لقي رجل وسيدة مصرعهما فيما أصيب 5 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب - الغردقة شمال محافظة البحر الأحمر.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 5 على طريق الغردقة - رأس غارب.

أسماء المصابين 

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة تسبيح محمد حسن، 16 سنة، اشتباه كسر بالفقرة العنقية الثانية وكدمة بالعين اليسرى، وآدم محمد حسن، 7 سنوات، جرح قطعي بفروة الرأس وجرح بالقدم اليسرى، حسن محمد حسن، 14 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، فايزة أحمد محمد، 37 سنة، كدمة باليد اليسرى، أحمد محمد حسن، 11 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

مشرحة مستشفى الغردقة ورأس غارب تستقبل الجثامين

فيما لقي كل من محمد حسن أحمد، 43 سنة، مصرعه وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة، وسميحة محمد رفاعي، 60 سنة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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