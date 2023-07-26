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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم، زيارة تفقدية مفاجئة لكلية التربية الرياضية؛ للاطمئنان على سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية، والالتزام بالقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

رافقه خلال الجولة ، الدكتور عادل إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحكيم رزق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحمدي العدوي أمين الكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على الالتزام بالجدول الزمني لأعمال اختبارات القدرات، ووفقا لقواعد وإجراءات اختبارات القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنه تم إتاحة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل رغباتهم في اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت"، لافتا إلى أن كلية التربية الرياضية تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب؛ حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمون إلي الآن نحو 1700 طالب وطالبة.

وتفقد رئيس الجامعة أثناء جولته، لجان أداء الطلاب للاختبارات، وهي لجان القدرات البدنية، والمهارات، والسمات الشخصية، ولجان اختبارات الطول والوزن.

 كما تفقد الدكتور المنشاوي، غرفة الكنترول والترجمة و الرصد لاختبارات القدرات، والتي تقوم علي ترجمة أداء الطلاب، وتقييم المستوي البدني لهم من خلال درجات، وذلك تحت إشراف عميد الكلية الدكتور عماد سمير، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

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جدير بالذكر، أن أعمال الاختبارات بدأت يوم السبت الموافق 15 من يوليو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الحالي، ووفقا لتنسيق الجامعات 2023 – 2024، فإن الكليات التي لها امتحان قدرات لهذا العام هي كليات التربية الرياضية،   والتربية النوعية «فنية- موسيقية» وكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة «فنون – عمارة» ، وكليات التربية قسم «فنية – موسيقية».

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