قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إن الأسلحة الغربية تحترق في أوكرانيا والرهان على هزيمة روسيا كان خطأ غربيا فادحا.

وأكد فولودين خلال خطابه الأخير: "الحرب ضد روسيا كانت خطأ فادحًا من قبل واشنطن وبروكسل. الرهان على فعالية أسلحة الناتو لم ينجح، والمعدات الغربية الأخرى تحترق، تحترق بشكل جيد للغاية".

وأشار إلى أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أفاد اليوم أن الحلف بدأ تدريب القوات الأوكرانية في عام 2014.

وقال فولودين: "طوال هذا الوقت كانوا يضخون النظام الإجرامي في كييف بالأسلحة، ويجهزون المسلحين والمرتزقة ويغذون الخوف من روسيا. وقد تم ذلك لوقف تطور روسيا ثم تدمير بلادنا. ولم يسمح الرئيس فلاديمير بوتين لهؤلاء المجرمين وقال فولودين بتنفيذ خططهم من خلال قرار بشأن عمليات عسكرية خاصة".