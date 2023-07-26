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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقرر الانسحاب من كأس النخبة بسبب مشاركة الزمالك| تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن حقيقة قرار الأهلي بالانسحاب من كاس النخبه 

 

واكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن محمود الخطيب رئيس الاهلي عقد اجتماع أمس لمناقشه قرار الانسحاب حيث قرر الأهلي الانسحاب حال لم يتم تنفيذ العقوبات علي فريق الزمالك عقب انسحابه من بطوله السوبر المصري الموسم الماضي 

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واضاف شبانة أن الاهلي يرغب في تنفيذ عقوبه حرمان الزمالك من المشاركه في السوبر المقبل بالاضافه لتغريمه ماديا 

 

وتابع شبانة أن اتحاد الكرة قرر اقامه كأس السوبر بشكل مختلف حيث سيصبح اسمها كأس النخبه و ستضم بطل الدوري والكاس وكأس الرابطه وفريق آخر من اختيار الاتحاد أو وصيف الدوري 

 

واضاف أن الاتحاد يرغب في مشاركه الزمالك خاصه وان مشاركته ستزيد من شعبيه البطوله التي ستقام بشكلها الجديد لاول مره 

 

 

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