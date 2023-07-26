نداء عاجل من دول غرب أفريقيا بشأن الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز

دعت دول غرب أفريقيا ،اليوم الأربعاء، الانقلابيين في النيجر للإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وندد رئيس المفوضية الأفريقي بشدة بما يبدو أنها محاولة انقلاب في النيجر، كما عبرت مجموعة الإيكواس عن قلقها بشأن محاولة الانقلاب في النيجر.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن رئيس النيجر محمد بازوم، لا يزال محتجزًا من الحرس الرئاسي، حيث فشلت المفاوضات بين حرس الرئيس والجيش لفك الحصار عنه.

قالت رئاسة النيجر في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة مناهضة للجمهورية، و وصفتها الرئاسة بـ "الفاشلة"، مضيفة إن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.

وأضافت أن الرئيس محمد بازوم وأسرته بخير، بعد أن قالت مصادر أمنية إن الحرس الجمهوري يحتجزه داخل القصر الجمهوري، حسبما نقلت رويترز.

وذكرت مصادر أمنية لرويترز أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، كما أن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

وقال مراسل لرويترز إن بقية نيامي بدت هادئة صباح اليوم وحركة المرور عادية على الطرق ولم يتأثر الاتصال بالإنترنت.



وفي وقت سابق، أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب ضده، مؤكدًا أن الجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

وأضاف بازوم على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن أفرادًا من الحرس الرئاسي شاركوا في “مظاهرة مناهضة للجمهوريين” وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم قوات الأمن الأخرى.

ولفت إلى أن تحرك الحرس الرئاسي ضده ليس مدعومًا من الجيش في النيجر، مؤكدًا أنه هو وأسرته بخير.

وأشار إلى أن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.