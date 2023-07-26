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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام صادمة تكشف عنها الداخلية العراقية بشأن المخدرات

ارشيفي
ارشيفي

كشفت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن عدد المحكوم عليهم بتهم التعاطي والمتاجرة بالمخدرات خلال العام الحالي 2023. 
 
وقال مدير القسم القانوني في مديرية مكافحة المخدرات، العميد مهند حاتم، في تصريح للوكالة الرسمية  لدينا حالياً قيد التحقيق ما يقارب 7 آلاف معتقل تتراوح مواد اتهامهم بين المتاجرة والتعاطي"، مؤكداً أنه "تم الحكم على 4 آلاف فرد بمواد مختلفة خلال العام الحالي منهم 1500 محكوم ضمن قضايا المتاجرة للمواد 27 و28".
  
وأشار إلى أن "هناك العديد من الحالات وفق المادة 40 من قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات، والتي تنص على أن لا يساءل جزائيا من يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج في بعض المصحات المخصصة لعلاج المدمنين من آفة الإدمان"، منوهاً بأن "هناك تعاوناً مثمراً بين وزارة الصحة وباقي الشركاء من الوزارات في استقطاب المدمنين وإيداعهم المصحات النفسية والصحية التابعة لوزارة الصحة".
 
وأوضح، أنه "من يتم الحكم عليه وفق أحكام المادة 39، يتم إيداعه في مصحات تم إنشاؤها حديثاً من قبل وزارة الداخلية في 5 محافظات"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على إكمال باقي المصحات، بالإضافة إلى وجود مصحات لاستقبال المدمنين المعفيين جزائياً وفق أحكام المادة 40".
 
ولفت إلى أن "مجلس القضاء مساند للوحدات التحقيقية ولمديرياتنا عن طريق إصدار الأحكام ومنها الإعدام على أحد التجار في بابل، وذلك لعدم شمول المتهم بالمتاجرة بأحكام الافراج الشرطي"، مشيراً إلى أنه "خلال العام المنصرم تم ضبط حوالي 12 مليون حبة مخدرة".
 

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