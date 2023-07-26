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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدرهما التريند .. معلومات لا تعرفها عن محمود ومي في "ريفو"

ريفو
ريفو

تصدرت قصة محمود "مصور فرقة ريفو"، وزوجته مي تريند السوشيال ميديا خلال الايام القليلة الماضية وذلك اثناء وعقب عرض مشاهد الجزء الثاني من مسلسل "ريفو".


ويجسد دور محمود الفنان مختار الديناري، بينما تجسد دور مي، الفنانة دونا امام، ونستعرض لكم ابرز المعلومات عنهما من خلال الاسطر التالية:

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مختار الديناري، هو ممثل ومخرج وراقص، ومدرب رقص معاصر، وطالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و وتخرج من مدرسة "ناس" للمسرح الجسدي بجزويت القاهرة، كما يدرس في مركز القاهرة للرقص المعاصر.

وشارك مختار، في العديد من العروض المسرحية المستقلة وفي مهرجانات الجامعة، كما أخرج عدد من العروض أيضاً، وشارك في عدد من الأفلام القصيرة.

اما عن دونا امام، شاركت في عدد من الاعمال الفنية من بينها الصفارة، و ومسلسل "مذكرات زوج".


يذكر ان تدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.


مسلسل "ريفو" من المسلسلات القصيرة ويتكون من 10 حلقات، وهو من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

 

 

ريفو
ريفو
ريفو
ريفو
ريفو
ريفو
ريفو
ريفو
محمود فرقة ريفو مختار الديناري دونا امام يحيى إسماعيل

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